UFFICIALE – Napoli, ceduto Marchisano in prestito alla Pro Sesto

La Ssc Napoli ha ceduto il classe 2004 Matteo Marchisano alla Pro Sesto con la formula del prestito, squadra che milita in Serie C. Il calciatore, che l’anno scorso ha militato nella primavera azzurra, vivrà laa sua prima avventura da professionista. Di seguito, il comunicato del club lombardo. “Sesto San Giovanni – Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Napoli le prestazioni sportive di Matteo Marchisano. Marchisano, esterno destro di proprietà del Napoli, è nato il 6 ottobre 2004 a Massa di Somma. Da sempre in azzurro, squadra con cui ha seguito tutta la trafila giovanile, Marchisano si è distinto con la maglia della formazione Primavera raggiungendo quota 55 presenze nelle stagioni 2021/22 e 2022/23. A Matteo l’augurio di tutta la Società per un fantastico campionato con la maglia della Pro Sesto!”