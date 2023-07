L’ultima Assemblea di Lega riguardante i diritti tv è durata appena 40 minuti. L’ultima offerta per il quinquennio 2024-29 ha visto venir fuori una fumata grigia-nera. L’ultima offerta è di 890 milioni di euro, divisi tra i 690 di Dazn per 10 partite e i 200 di Sky per 3 match. Cifre che non soddisfano la Lega Serie A. Però si respira fiducia in vista delle prossime trattative. Il prossimo appuntamento a riguardo è previsto per settembre. A riportare è Il Corriere dello Sport.