Daily Mail – Il Wolverhampton vuole fare Kilman capitano. Già individuati i calciatori da cedere

Maximilian Kilman è uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. Il Wolverhampton, che non versa in buone condizioni economiche, non ha intenzione di cederlo. Anzi, come riportato dal Daily Mail, vuole consegnargli la fascia di capitano. Secondo quanto riportato, sarebbe una cattiva mossa lasciarlo partire per alleviare i problemi finanziari. Motivo per cui, i Wolves vogliono blindarlo e cedere altri elementi al suo posto. Oltre ai già partiti Ruben Neves, Raul Jimenez, e i due difensori centrali Nathan Collins e Conor Coady, potrebbero partire altri elementi come Rayan Ait-Nouri, Daniel Podence e Jonny Castro.