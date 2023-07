Obiettivi Napoli – La Dinamo rifiuta le offerte di Fiorentina e Ajax per Sutalo

Il Napoli continua a cercare l’erede di Kim, ma al momento nessun difensore sembra vicino ai partenopei. Uno dei tanti obiettivi che gli azzurri hanno sondato in questi mesi è Josip Sutalo, ex Atalanta ora in forza alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato da TMW, la squadra croata avrebbe rifiutato le offerte di Fiorentina e Ajax di 12 milioni circa, pretendendone almeno 20/25. Il calciatore è seguito anche da altre squadre tra cui Arsenal, Fulham e Lipsia che cerca un vice Gvardiol. Il Napoli per il momento resta defilato e l’alta valutazione che la Dinamo fa del giocatore blocca l’affondo di ADL, che nel frattempo continua a sondare altri piste.