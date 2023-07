Cavani-Boca Juniors: Il Matador potrebbe approdare in Argentina

Secondo quanto riportato dai media, le trattative tra Cavani e il Boca Juniors sono in fase avanzata e sembra che l’accordo sia molto vicino a concretizzarsi. Cavani avrebbe espresso il desiderio di giocare per il club argentino. Un contratto valido fino al 30 giugno 2024 che potrebbe essere risolto molto presto, per permettere al Matador di approdare in Argentina.

Segnali chiari

Proprio la risoluzione del contratto in vigore con il Valencia è ritenuta essenziale dagli Xeneizes per chiudere l’operazione

Il Boca Juniors è uno dei club più prestigiosi e vincenti del calcio argentino, con una grande tradizione e una fanbase appassionata. Vestire la maglia del Boca sarebbe quindi un grande onore per Cavani e rappresenterebbe la realizzazione di uno dei suoi sogni nel calcio. riporta TycSports