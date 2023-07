Il Roma – Garcia ha apprezzato Zanoli, ma in accordo con la società si è deciso per un nuovo prestito

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della situazione di Alessandro Zanoli, che sembra destinato a giocare un ulteriore anno in prestito, stavolta destinazione Genoa. “Rudi Garcia ha apprezzato le qualità di Alessandro Zanoli, ma in accordo con la società viene ritenuto più utile un prestito per fare altra esperienza in Serie A. Pronto il Genoa che lo aspetta con la formula del prestito secco. In arrivo a Napoli Davide Faraoni del Verona a titolo definitivo”.

Rudi #Garcia ha apprezzato le qualità di Alessandro #Zanoli, ma in accordo con la società viene ritenuto più utile un prestito per fare altra esperienza in Serie A. Pronto il Genoa che lo aspetta con la formula del prestito secco. In arrivo a #Napoli Davide #Faraoni del Verona a… — Giovanni Scotto (@scottotweet) July 19, 2023