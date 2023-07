Juan Jesus: “La fatica è l’unica via per difendere ciò che abbiamo sul petto”

Il Napoli prepara la stagione 2023/2024. Dopo 33 anni, il tricolore ritorna sul petto. Tantissima è l’attesa per poter sfoggiare finalmente le nuove maglie e difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Un orgoglio che non investe soltanto i tifosi. A suonare la carica è Juan Jesus direttamente dal ritiro di Dimaro. Sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex difensore di Roma e Inter ha pubblicato un suo scatto durante gli allenamenti. Nella didascalia ha scritto: “Il nostro destino passa da qui, da questo ritiro. Da questi esercizi e dal duro lavoro. La fatica è l’unica via per difendere ció che abbiamo sul petto”. Il messaggio è chiaro, non è la prima volta che Juan Jesus dimostra il suo impegno e la sua fame di vittoria. BatJuan vuole difendere il tricolore ad ogni costo.