CdS – La richiesta di Osimhen è legittima e conviene ad ADL: il motivo

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport spiega perché è giusto che Victor Osimhen chieda un prolungamento e un aumento del suo contratto. Una richiesta legittima, il motivo principale è che si tratta di un giocatore professionista. Se la valutazione di De Laurentiis è un “duecentino”, è giusto che venga adeguato il contratto del nigeriano. A quel punto, il capocannoniere della Serie A si sentirà più libero.

E non è tutto: così facendo il Napoli potrebbe sfruttare le enormi qualità di Osimhen per un altro anno ancora. L’attaccante è corteggiato da Psg e Real Madrid e tenerlo ancora un anno permettere agli azzurri di essere competitivi e continuare l’assalto alla Champions e di adeguare il contratto ai 200 milioni di euro richiesti da ADL. Infine, il presidente potrebbe versare questo aumento solo per 12 mesi.