CdM – Fututo Osimhen ancora tutto da scrivere: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il bomber azzurro è in attesa di conoscere il suo futuro. ADL e il suo procuratore presto si incontreranno per discutere di un eventuale prolungamento. Questo quanto evidenziato:

“Al momento la situazione è in stallo: nessuna delle pretedentni si è avvicinata alla richiesta di Aurelio De Laurentiis che ha invocato il ‘duecentino’, ma al contempo non c’è ancora un’intesa sul rinnovo contrattuale. Non è da escludere che alla fine il nigeriano resti in azzurro senza prolungamento e quindi in scadenza nel 2025, possibile tuttavia un nuovo incontro tra il procuratore e ADL”.