Secondo quanto riporta sul suo profilo Twitter Nicolò Schira, esperto di mercato, il Napoli è pronto ad acquistare Elia Caprile, portiere del Bari. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli è in pole su Caprile, ma ancora non è un affare chiuso. Gli agenti del calciatore oggi sono stati un’ora in sede dell’Inter a parlarne con Marotta. I nerazzurri hanno chiesto informazioni”.