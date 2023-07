Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, in mattinata c’è stato un sondaggio del PSG per Vlahovic. Una buona notizia per il Napoli che vede nei parigini ostacolo maggiore tra la permanenza o meno di Osimhen, e questa nuova voce di calciomercato fa ben sperare per un futuro ancora in azzurro del nigeriano.

