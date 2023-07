Marco Davide Faraoni sempre più vicino al Napoli. Pare che la società azzurra lo abbia definitivamente scelto come vice Di Lorenzo in vista della prossima stagione.

A riportare la notizia è l’edizione odierna de la Repubblica, che parla del terzino destro come valido profilo per far rifiatare il capitano quando necessario.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il sostituto di Ndombele, che non è stato riscattato ed è già andato via.