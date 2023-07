Santacroce: “Erede di Kim? Valuterei Ostigard. Troppi 50 milioni per Scalvini”

Fabiano Santacroce, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Erede di Kim? Sostituirlo sarà difficilissimo. Lui è rapido, veloce, aggressivo, intelligente, parliamo di un difensore completo a 360 gradi. Pescando all’estero, sarà difficile trovare un calciatore in grado di adattarsi rapidamente come ha fatto il coreano. Schuurs? Mi piace, però vedrei prima bene in casa, perché c’è Ostigard. Conosce la tattica difensiva del Napoli, per alcune doti somiglia a Kim, è rapido, forte di testa e molto aggressivo. Deve migliorare sul piano tattico, ma queste migliorie arrivano giocando. Itakura? Sarei curioso di vederlo, ho visto qualche sua partita e mi è piaciuto molto. Per me è approvato. Scalvini? 50 milioni sono una cifra esorbitante. Stiamo sicuramente parlando di uno dei migliori difensori della Nazionale, ma da lì a chiedere quella cifra ce ne passa”.