Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal, ha rivelato che ADL si sta muovendo in prima persona per il rinnovo di due azzurri: “Il Presidente sta lavorando con gli agenti di Osimhen e Di Lorenzo per arrivare al rinnovo. Se Zanoli dovesse partire in prestito, il Napoli sta valutando Faraoni dell’Hellas Verona, assistito da Giuffredi, lo stesso agente di Di Lorenzo”.