Hoeness: “Con Osimhen programmeremmo per 10 anni, ma il Napoli ha richieste di incasso fuori da ogni logica”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco e membro del consiglio di amministrasione del club, è intervenuto su T-online a proposito di Victor Osimhen. Il dirigente non le ha mandate a dire al Napoli, considerando eccessive le pretese di Aurelio De Laurentiis per il centravanti nigeriano. Queste le sue parole: “Con lui potremmo programmare per quasi 10 anni. Le aspettative di incasso che però ha il suo club sono al di fuori di ogni logica. Il Bayern Monaco non completa operazioni del genere”.