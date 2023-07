Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di Victor Osimhen. Il Bayern Monaco, dopo aver quasi completato l’acquisto di Kim Min-jae, ha sondato il terreno per il centravanti nigeriano, come fatto intendere dal dirigente Uli Hoeness. I bavaresi però, si sono tirati indietro dinanzi alla richiesta del Napoli di 170 milioni di euro, considerata eccessiva.