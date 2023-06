Il Mattino – A centrocampo seguiti diversi profili: piace anche Lopez del Sassuolo

Il Napoli guarda al futuro per rinforzare il centrocampo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri sono al lavoro per trovare i profili giusti da inserire in mediana. Tra questi piace anche Maxime Lopex del Sassuolo, opltre a due nomi provenienti dalla Liga, seguiti con molto interesse dallo scout partenopeo: “Seguiti con interesse gli spagnoli Gabri Veiga del Celta Vigo e Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Un’altra pista potrebbe essere quella di Maxime Lopez del Sassuolo”.