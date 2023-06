Il Mattino – L’addio di Giuntoli potrebbe ancora attendere: le ultime

Cristiano Giuntoli e il Napoli potrebbero dirsi addio, ma non oggi.

Il direttore sportivo è in contatto con il patron azzurro ADL per ottenere il via libero che gli garantirebbe di approdare a Torino, sponda bianconera. L’edizione odierna de Il Mattino ha specificato che l’intesa potrebbe anche non arrivare oggi, il presidente azzurro vuole che si rispettino determinate condizioni: “L’impressione è che alla fine De Laurentiis decida comunque di liberare Giuntoli. Ma lo farà con i suoi tempi e, sopratutto, alle sue condizioni. Insomma, non è detto che la fumata bianca arrivi oggi. Certamente la paventata rinuncia ad alcune spettanze da parte di Giuntoli, per quanto importanti (solo il bonus scudetto si aggira intorno ai 500mila euro), non fanno neppure il solletico al presidente azzurro. È più una questione di principio probabilmente”.