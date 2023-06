TuttoSport – Il Bayern e la spesa in casa Napoli: 210 milioni tra Kim e Osi

Il Bayern vorrebbe comprare anche Osi per strappare al Napoli il secondo calciatore dopo Kim.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, i bavaresi potrebbero fiondarsi anche sull’attaccante: “Nelle ultime ore si è fatta largo la voce che il Bayern Monaco, oltre Kim, voglia prendere anche Osimhen dal Napoli, e versare al club partenopeo la cifra choc di 210 milioni di euro per i due azzurri. Ma, nonostante le casse piene, non sarà facile sostituire due pedine risultate fondamentali per la conquista dello scudetto”.