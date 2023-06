Giordano: “Orsolini vicino al Napoli, vi dico la mia”

Il giornalista del Corriere Dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Se penso che Riccardo Orsolini possa fare al caso del Napoli come esterno alto a destra? Quello che posso dire su questo ragazzo è che si tratta di un buon giocatore, reduce da una stagione tutto sommato positiva, mi sembra che l’abbia conclusa con una decina di gol nel campionato italiano di Serie A e qualche assist”.

Infine ha concluso: “È stato già vicino al Napoli ed andrà in scadenza l’anno prossimo. Ha 26 anni e si avvicina alla maturità. Bisogna avere un’età media intorno ai 26-27, quindi in rosa devi avere ragazzi di 29 anni ed altri di 20. Se punti su gente in età avanzata, rischi di avere lunghi periodo di sofferenza, mentre se ti affidi solo ai giovani, beh, puoi peccare di inesperienza” .