Valori rose: Napoli in top 10 mondiale, comanda il City

Giorni prima dell’apertura ufficiale della finestra estiva di calciomercato, il noto sito “Transfermarkt.it” ha stilato la classifica delle rose di club dal valore più alto al mondo. Si tratta, ovviamente, solo di un valore economico che spesso non rispecchia il valore qualitativo dei giocatori, soprattutto nel calcio moderno.

I giocatori del Napoli, grazie alla fantastica stagione appena conclusa, hanno fatto lievitare la propria valutazione, permettendo al club di arrivare in decima posizione, sotto Barcellona, PSG, Liverpool, Man. United, Real Madrid, Bayern, Chelsea, Arsenal e Man. City. Il team partenopeo ha infatti una rosa da 640,50 mln, cento in più rispetto ad Inter (556,40) e Milan (542,35), classificate rispettivamente in 13esima e 14esima posizione.

Tra le altre italiane in top 25 c’è solo la Juventus, con 424,60 mln.