Secondo La Gazzetta dello Sport, la telenovela Nahitan Nandez e il Napoli sono ancora protagonisti della stagione estiva in casa Cagliari, con il club sardo che cerca di rinnovare il contratto del giocatore prima di valutare eventuali offerte sul mercato. Il Napoli già in passato aveva sondato il jolly uruguaiano, valutato tra i 6 e i 7 milioni, visto anche il contratto attualmente in scadenza fra un anno.