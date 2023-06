Dopo le tante voci di mercato che lo vedevano vicino ad un ritorno al Napoli per sostituire Luciano Spalletti, e l’arrivo di Rudi Garcia, Rafa Benitez torna ufficialmente su una panchina. Il tecnico spagnolo ex Liverpool, che a Napoli ha allenato per ben 2 stagioni torna in patria, e allenerà il Celta Vigo, la firma arriverà nel corso del prossimo mese. Per lui niente futuro a Napoli come dirigente, come alcuni tifosi e addetti ai lavori avevano ipotizzato nell’ultimo periodo.