Baldini: “Mentre ero a pranzo con Spalletti lunedì mi ha detto una cosa su Garcia, secondo lui il Napoli vincerà di nuovo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Silvio Baldini, che ha parlato dello Scudetto del Napoli e di una conversazione con Luciano Spalletti. Come afferma il tecnico, l’ex allenatore del Napoli gli ha detto che Garcia è l’uomo perfetto per sostituirlo e che il Napoli vincerà di nuovo. Queste le sue parole: “Lo Scudetto del Napoli fa bene al calcio, hanno sorpreso tutti, ma alla base c’era anche il lavoro della stagione prima. Ci devono essere sinergie che dipendono dai dirigenti, se questi tolgono nei momenti di difficoltà credibilità all’allenatore allora si smonta tutto. Bisogna avere la fortuna di avere a che fare con persone che sanno che a tratti bisogna stringere i denti, per questo dare percentuali non è facile. Purtroppo ci sono dirigenti con troppi interessi esterni e vogliono solo ingrandire il loro conto in banca e se ne fregano di tifosi, giocatori e squadra. Lunedì ero a pranzo con Spalletti, mi ha detto che il francese è un allenatore bravissimo e che il Napoli vincerà di nuovo lo Scudetto perché è una squadra di persone mature e di giocatori bravissimi che lo hanno accompagnato nel percorso. Spalletti quando fa qualcosa la ama fino in fondo e spera sempre che chi arriva dopo di lui possa fare meglio, non come altri che sperano che i successori possano fare peggio per poi poter dire di essere più bravi”.