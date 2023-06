Il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe dire addio a Hirving Lozano, e ci sarebbe bisogno di un’ala destra per sostituirlo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb gli uomini di mercato del Napoli hanno già individuato il giocatore per il post Lozano. Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Yeremi Pino, esterno destro del Villareal classe 2002, e che nei giorni scorsi ha fatto vedere la sua bravura anche con la maglia della nazionale spagnola.