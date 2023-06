Tuttosport – De Laurentiis ha ammorbidito la sua posizione su Giuntoli

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato, la posizione del patron si sarebbe ammorbidita dopo aver risolto la questione dell’allenatore e aver inserito in dirigenza Antonio Sincropi, il compagno della figlia Valentina, e affiancato dalle figure di Micheli e Mantovani. Giuntoli non insiste nell’essere liberato, ma spera di ricevere il prima possibile il via libera da De Laurentiis per così accasarsi alla Juventus.