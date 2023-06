Juan Jesus, con un post condiviso sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica in vista della prossima stagione, ovviamente ricordando l’impresa compiuta in quella appena conclusa. “Parlatemi di quella volta in cui abbiamo vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo… Tra poco si riparte e dovremo avere ancora più fame, più aggressività e più voglia di vincere ma dentro di noi porteremo sempre nel cuore quello che abbiamo fatto!”