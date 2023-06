Transfermarkt – Aggiornati i valori di mercato dei calciatori di Serie A, Osimhen in vetta, il suo valore

Dopo la fine della stagione calcistica 2022/23 arriva l’aggiornamento del noto sito Transfermarkt riguardo i prezzi di mercato dei vari giocatori. Ci sono ben 3 azzurri nella top 10 dei giocatori con il più alto valore dei mercato del campionato di Serie A. In testa alla classifica c’è Victor Osimhen, che dopo la conquista della classifica marcatori e dello Scudetto ha aumentato il proprio valore, che è arrivato a 120 milioni. Oltre l’attaccante nigeriano nella top 10 c’è Kvicha Kvaratskhelia, che ha un valore di 85 milioni, e Kim Min Jae che ha un valore di ben 60 milioni di euro, come Theo Hernandez e Alessandro Bastoni. Tra i top del Napoli ci sono anche Anguissa con un valore di 40 milioni, così come Lobotka, mentre per Zielinski e Raspadori il valore di mercato è di 35 milioni.