Corbo: “De Laurentiis prima di scegliere l’allenatore deve capire a cosa vuole ambire, creando una squadra più forte e continua”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile nuovo tecnico azzurro. Secondo lui il presidente De Laurentiis prima della scelta del nuovo tecnico deve capire a cosa ambisce nel corso della stagione. Queste le sue parole: “De Laurentiis non deve scegliere l’allenatore subito, ma deve prima decidere se vuole rivincere il campionato o andare più avanti in Champions. Se vuole rivincere lo Scudetto e raggiungere almeno la semifinale di Champions deve fare una squadra più forte e continua nel rendimento, che non può fermarsi ad aprile. Io sono stato attaccato perché il Napoli si è fermato ad aprile per il secondo campionato di fila, c’è stato il solito aprile nero, i tifosi però sono ciechi, mi hanno dato del criticone”.