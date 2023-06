Paulo Sousa: “Voglio restare alla Salernitana. Sto già lavorando per la prossima stagione”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha rilasciato un’intervista per la testata portoghese Sol. A tal proposito, il tecnico ha parlato a proposito del suo futuro.

“Per ora, la mia idea è restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho parlato col direttore sportivo dei giocatori che servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare il progetto. Per me la cosa più importante è lavorare per un progetto che faccia crescere me come allenatore, ma anche giocatori e infrastrutture. Il presidente è disposto ad acquistare un terreno vicino al nostro campo di allenamento così da poter costruire una vera cittadella sportiva in cui i calciatori potranno avere tutto quello di cui hanno bisogno. Apprezzo questo sforzo e sono sicuro che con questo progetto possiamo far sì che la Salernitana si stabilizzi in A per diversi anni”.