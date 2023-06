Arturo Di Napoli: “Fidatevi di De Laurentiis, è una sicurezza”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Roma, Arturo Di Napoli si è soffermato su Aurelio De Laurentiis e la ricerca del nuovo allenatore.

Queste le parole dell’ex attaccante: “De Laurentiis è un vincente. È riuscito a far calcio come voleva, facendo sì che le persone che lo circondavano si adeguassero alle sue condizioni. Sono sicuro prenderà un allenatore vincente, senza essere necessariamente il tecnico dal blasone ed esperienza del grande club. Il profilo ideale potrebbe essere quello di un allenatore giovane, con fame e un carattere spavaldo. Un tecnico che non abbia timore di approcciare alla piazza napoletana. Personalmente, sulla panchina degli azzurri vedrei benissimo Roberto De Zerbi“.

E ancora: “Il prossimo allenatore erediterà un compito arduo. Dopo il successo di questa stagione, far meglio significherebbe vincere un altro trofeo oltre lo Scudetto. Non dico sia un’impresa impossibile, il Napoli d’altronde ci ha dimostrato di poter riuscire in quel che sembrava impronosticabile. L’ombra di Luciano, però, sono convinto peserà molto. Inoltre, De Laurentiis ha ribadito la sua volontà di garantire continuità al lavoro di Spalletti ed è stato molto chiaro nelle intenzioni di continuare su un percorso tecnico incentrato sul 4-3-3. A tal motivo, escluderei tecnici che prediligono un sistema di difesa a tre”.

Poi, su Spalletti: “Credo che abbia fatto un grandissimo lavoro con tutta la squadra. Ha migliorato, e dunque valorizzato, la qualità di ogni singolo giocatore. A Osimhen, Luciano, ha dato un’idea tattica. Puoi essere un grandissimo campione con grandissime qualità, ma devi essere sempre collegato alla squadra. Spalletti l’ha migliorato proprio in questo, nel ragionare da squadra e fare i movimenti per la squadra, senza perdere le sue doti tecniche. Victor è un giocatore ancora giovane, e gode di ampi margini di miglioramento“.