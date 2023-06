Gravina: “Mancini al Napoli? Ipotesi fantomatiche e molto remote”

Questa mattina, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai 1, commentando le voci sul possibile approdo di Roberto Mancini sulla panchina del Napoli.

Queste le sue parole: “Mancini al Napoli? Sono ipotesi fantomatiche e molto molto remote. Mancini è il ct della Nazionale, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Abbiamo condiviso un progetto a medio e lungo termine, è l’allenatore della Nazionale e tale resterà. Ora la nostra concentrazione è tutta rivolta sulla Nations League, è un evento importante. C’è tanta voglia di azzurro, di crescere e migliorarsi. La stagione è stata lunga, logorante, ma quando si torna a parlare di Nazionale c’è sempre tanta voglia ed emotività. Come tutto lo staff i calciatori e i tifosi a cui speriamo di regalare una gioia in Olanda. Sarà una sfida difficilissima contro una squadra fortissima come la Spagna, ma io confido nel gruppo come Mancini che è sempre stato stato capace di sopperire alle qualità con l’entusiasmo”.