Con l’addio di Luciano Spalletti, Vincenzo Italiano è il profilo in pole per occupare la panchina del Napoli. De Laurentiis è pronto a presentare l’offerta all’allenatore, ma valuta ugualmente altre figure.

Tra queste, come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, spicca quella di Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo potrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui la trattativa con Italiano non dovesse andare in porto.

Si tratterebbe, dunque, di un ritorno.