Pablo Zabaleta: “Maradona? Genio mai visto prima. I napoletani sono speciali”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Pablo Zabaleta si è soffermato sul Napoli e su quanto vissuto per la festa scudetto.

Queste le sue parole: “Vorrei venire a Napoli e godermi lo spettacolo che c’è. I napoletani sono speciali e lo abbiamo visto per come hanno celebrato lo scudetto. La connessione tra napoletani e argentini è incredibile: hanno lo stesso spirito, la stessa passione per il calcio. Nel tempo me lo ha confermato anche Lavezzi: mi diceva sempre di quanto fosse bello vivere a Napoli“.

Poi, parentesi su Maradona: “Diego? Un genio, qualcosa che non si era mai visto prima. Dava tutto con il calcio. Credo che vedremo le clip con le sue giocate per sempre. D’altra parte mio figlio è un bambino ma già conosce tutto di lui. Ricordo la prima volta che abbiamo parlato: per me era una divinità. È stato anche il mio ct nell’Argentina, ma solo per pochi match perché in quel periodo sono stato vittima di qualche infortunio. Paragone con Messi? Ridicolo. Penso che noi argentini dobbiamo solo essere felici di avere due dei più grandi di tutti i tempi. Non so quanto tempo passerà prima di avere un calciatore di quel livello. Maradona ha rappresentato un’altra era. Diego difendeva il suo popolo e la sua gente. Gli argentini amavano questa sua personalità. E forse nell’ultimo Mondiale Messi si è avvicinato a lui anche come leader”.