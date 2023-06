Valdifiori: “Sarri potrebbe proseguire il lavoro unico e straordinario di Spalletti”

Mirko Valdifiori, centrocampista del Vis Pesaro, è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”:

“Lo scudetto lo aspettavamo da tanti anni e quest’anno il Napoli ha stravinto per cui meritatamente ha alzato quella coppa. Sarri potrebbe proseguire il lavoro unico e straordinario fatto da Spalletti. Le caratteristiche dei giocatori del Napoli andrebbero bene con quelle di Sarri, toccherà a De Laurentiis valutare nel caso un suo ritorno. Chiunque arriverà però, troverà un gruppo di lavoro solido che adesso ha la consapevolezza della propria forza. L’alchimia che si è creata con Spalletti e la squadra ha fatto la differenza quest’anno perché il Napoli era partito con un gruppo inedito e nessuno pensava potesse fare questa cavalcata. Spalletti è stato bravo a tirare fuori il meglio da ogni calciatore e chiunque entrava rendeva al massimo. Ho sentito Zielinski, ho scritto a Di Lorenzo e Mario Rui per congratularmi con loro. Sono ragazzi partiti dal basso e sono arrivati a vincere lo scudetto. Farlo dopo un percorso così credo valga anche di più perché in questi casi la gioia è ancora più bella”.