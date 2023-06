Alessandro Zanoli, terzino della Sampdoria di proprietà del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Sampdoria ai microfoni di Dazn.

“Me ne vado con tanta esperienza in più. Ringrazio la società, i tifosi, il mister i mie compagni per avermi accolto così. Napoli? Io sono pronto, sono qua per questo. Il mio obiettivo è rimanere a Napoli anche se non sarà semplice”.