Il Napoli è campione: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli conclude la stagione vincendo l’ultima partita e alzando lo scudetto al cielo. Di seguito le pagelle di MondoNapoli.

Meret 6,5 – Praticamente mai impegnato, si fa trovare pronto sulle poche occasioni che ha la Sampdoria.

Di Lorenzo 6,5 – Altra partita di quantità e qualità per il capitano, ottimo in entrambe le fasi.

Ostigard 6 – Le palle aeree sono tutte sue, non perde un duello fisico dall’inizio alla fine.

Rrahmani 6 – Poco impegnato in difesa, con il Napoli che ha dominato il gioco e la partita.

Mario Rui 6 – Forse il meno positivo dei suoi, comunque sufficiente, anche se un po’ impreciso.

Anguissa 7 – Torna a dominare il centrocampo come ci aveva abituato a inizio avventura napoletana.

Lobotka 6,5 – Il faro azzurro splende come al solito, illuminando la via ai compagni e recuperando un sacco di palloni.

Zielinski 6,5 – Il polacco dimostra tutto l’attaccamento alla maglia, con una prestazione degna del suo nome.

Elmas 6 – Il macedone risulta un po’ opaco, non riuscendo ad essere incisivo come ha fatto vedere in passato.

Osimhen 7 – Chi poteva deciderla se non il miglior attaccante della Serie A? Rigore guadagnato e trasformato dal nigeriano sono la ciliegina sulla torta di una partita di sacrificio.

Kvaratskhelia 6,5 – L’MVP della Serie A non incide ma fa vedere giocate spettacolari come sempre ha fatto durante questa stagione.

Gaetano 6,5, Raspadori 6, Simeone 6,5, Bereszynski S.V., Demme S.V.

Spalletti 7