Alvino: “La scaletta per domani non è stata ancora definita, ci saranno tante sorprese. Il Napoli non sbaglia mai allenatore”

Il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della festa Scudetto di domani e della situazione mercato azzurra. Queste le sue parole: “Fuorigrotta è già un punto di incontro di emozioni dove ci sono cortei di auto e cortei anticipando la festa di domani. Domani sarà la festa più bella mai vista per uno Scudetto in tutto il mondo. Quello che è stato organizzato sarà visibile in tutto il mondo e sarà indimenticabile. La scaletta non è stata ancora definita, ci saranno tante sorprese spettacolari. Il problema dell’audio è stato risolto alla presenza di De Laurentiis che è stato tutto il pomeriggio al Maradona. Ha ottimizzato l’impianto grazie ad un service milanese per permettere le performance degli artisti e ho qualche dubbio che finirà a mezzanotte. Uscire dalla Champions in questo modo è un boccone amaro da ingoiare, ma un passo alla volta e senza pressione il Napoli potrà provarci nuovamente in futuro. Il Napoli non sbaglia mai allenatore. Giuntoli ha ancora un anno di contratto e De Laurentiis non lo vuole liberare. I due non vivono un buon rapporto e vedremo cosa accadrà. Non è una situazione che trova una soluzione in cinque minuti”.