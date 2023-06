Carnevale: “Kvaratskhelia ha una personalità fuori dal normale, nella rete con l’Atalanta c’è la sintesi del giocatore che è”

L’ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia. L’ex calciatore azzurro ha elogiato il georgiano, soprattutto per la personalità dimostrata al primo anno di Italia. Queste le sue parole: “Verrebbe fin troppo facile parlare delle qualità tecniche che ha, ma un ragazzo che a ventuno anni arriva in Italia e si impone con quella naturalezza vuol dire che una personalità fuori dal comune. Questo giovanotto, nel momento in cui è sceso dall’aereo, già giocava con la naturalezza che si è poi portato dietro. Lui è stato tra i protagonisti indiscussi di uno Scudetto a Napoli, dove non è facile vincere, così come insegna la storia. Nel gol contro l’Atalanta c’è la sintesi di Kvara, che mette in imbarazzo qualsiasi difensore. Il gol è quello di chi è un fuoriclasse e ti sbatte in faccia tutta la sua genialità, dalla quale non puoi che restare conquistato o peggio ancora disorientato”.