Rai, Venerato: “Luis Enrique non convinto del futuro del Napoli. ADL aspetta Italiano”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club della situazione allenatore in casa Napoli: “Il problema tra il Napoli e Luis Enrique non è mai stata la concorrenza di PSG o Spurs. Gli inglesi non hanno mai puntato forte sul tecnico asturiano, così come lui non era convinto della soluzione Totthenam.

Quello di Luis Enrique è un discorso sulle ambizioni e competitività del Napoli del futuro. ADL continuerà a sondare soluzioni straniere, attendendo la finale di Conference per affondare l’offensiva su Italiano. I prossimi giorni saranno decisivi”.