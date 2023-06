PSG, Galtier in conferenza: “Sabato ultima partita di Messi al Parco dei Principi. E’ stato un privilegio allenarlo”

E’ ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Leo Messi al Paris Saint-Germain. A darne l’annuncio è stato l’allenatore dei francesi in conferenza stampa: “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Questa sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi e spero venga accolto nel miglior modo possibile. Le critiche nei suoi confronti le trovo ingiustificate. Quest’anno è stato un elemento importante, sempre disponibile. E’ stato al servizio della squadra finendo la stagione con 21 goal e 20 assist”.

Quale futuro dunque per l’Argentino? Sempre più forti le voci che lo vorrebbero in Arabia, con uno stipendio superiore al miliardo di euro per 2 anni. Magari l’anno prossimo ci sarà di nuovo la sfida contro CR7, il suo eterno rivale, per un ultimo avvincente duello prima del definitivo addio al calcio per entrambi.