CdS – Italiano, la strategia di ADL nel rispetto dell’amico Commisso

Come tutte le edizioni odierne dei principali quotidiani sportivi, anche il Corriere dello Sport si concentra sugli allenatori che potrebbero sedere sulla panchina del Napoli. Il nome più caldo è sicuramente quello di Vincenzo Italiano, su cui “c’è una letteratura ampia – spiega il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni – la visita nello spogliatoio dello Spezia dopo la vittoria a Napoli, il lungo confronto nel 2021, i pubblici complimenti“. Un profilo, dunque, che il Napoli segue da molto tempo. Come già sottolineato la scorsa settimana, De Laurentiis è molto amico del patron della Fiorentina, Commisso, e nel suo rispetto non vuole creare distrazioni al suo allenatore. “Prima, però, c’è la Fiorentina, con la sua finale di Conference e il rispetto che si deve a chiunque, Commisso in testa: non si parla al conducente, non ora. Ma dopo, con il permesso del presidente, si potrebbe”, conclude il Corriere dello Sport.