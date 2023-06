CdS – ADL ha già incontrato gli agenti di Luis Enrique e Nagelsmann: la situazione

Dopo aver annunciato l’addio di Spalletti, De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa dare continuità al suo progetto e a quel 4-3-3 che con cui il Napoli ha fatto tanto bene quest’anno. Si parla di un nome internazionale, un tecnico che ha già esperienza in Champions che potrebbe aggiungere quel pizzico di carisma e appeal alla squadra. Secondo il Corriere dello Sport, ADL avrebbe già incontrato gli agenti di Luis Enrique e Nagelsmann, ricevendo però delle risposte negative. Il primo sogna la Premier e prenderebbe in considerazioni il Napoli solo qualora saltasse il trasferimento in Inghilterra; per il secondo, ancora sotto contratto con il Bayern, servono 10 milioni per liberarlo.