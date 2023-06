Ag. Samardzic: “E’ cresciuto tantissimo. Voci su Napoli e Milan? Può competere a quel livello”

Karsten Rickart, agente di Samardzic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Da quando Lazar è arrivato all’Udinese, si può notare come sia migliorato velocemente. In questa stagione ha segnato 5 goal e realizzato 4 assist, per un giovane come lui sono numeri davvero buoni. Laki è diventato uno dei giocatori più interessanti della nostra Serie A. E’ un giocatore che può decidere le partite con le proprie idee come ha fatto con la Cremonese. Solo a pochi giocatori come lui sarebbe venuta l’idea di usare l’esterno del piede per un tiro in porta da lì”.

Tante voci sul suo futuro, è pronto per una squadra importante? “Come ho già detto è ancora giovane e ha grande potenziale, ma dall’altra parte ha anche dimostrato di cosa è capace. Essere regolarmente titolari in Serie A, uno dei migliori campionati del mondo, non è una cosa scontata. Ha disputato grandi prestazioni anche contro le big, il che dimostra che può competere a quel livello. Con il suo stile di gioco, la sua intelligenza e la sua voglia di crescere sempre di più, sono sicuro che potrà mettersi alla prova anche ad un livello superiore”.