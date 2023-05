Gazzetta – “Tre allenatori di Serie A che potrebbero far bene con il Napoli”

Dopo aver ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elenca tre profili che potrebbero far bene con la squadra azzurra, tenendo in considerazione la volontà del club di proseguire con il 4-3-3.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Se si parla di aggressione, intensità, ali che dribblano e terzini che partecipano, il profilo che più risponde alle richieste è quello di Vincenzo Italiano: il suo 4-3-3 portato dallo Spezia alla Fiorentina ha molti tratti in comune con quello di Spalletti. Vero che lascia tanti metri alle spalle dei difensori, ma lo fa anche il Napoli, e Kim-Rrahmani lo amministrano da maestri. In Italia un altro interprete del 4-3-3 è Dionisi, più verticale e meno manovriero, ma c’è il problema della firma imminente su un nuovo contratto con il Sassuolo. E volendo ci sarebbe anche Baroni, che tra l’altro a Napoli ha vinto uno scudetto da calciatore, anche se il suo Lecce tende più a ritrarsi per compattare il 4-3-3 e agire in ripartenza”.