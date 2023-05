De Maggio: “Mi risulta che il Presidente abbia in mente un allenatore da Champions”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal della situazione allenatore che tiene banco in casa Napoli: “Sui vari Thiago Motta e Italiano non c’è nulla, Palladino piace ma dovrebbe rinnovare con il Monza. Gasperini e Conte sono da scartare perchè giocano con la difesa a 3. A me risulta che il Presidente abbia in mente un allenatore dall’alto profilo, da Champions. Onestamente non so chi potrà essere a meno che la voce Mancini non diventi più concreta anche se al momento ho ricevuto una frenata in tal senso“.