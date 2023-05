UFFICIALE – Sentenza Juve sul caso stipendi: ok al patteggiamento, solo multa per il club

Il Tribunale Nazionale dello Sport ha accettato la richiesta di patteggiamento avanzate dai legali della Juve nelle scorse ore. Nessuna penalizzazione dunque ma soltanto una multa da 718 mila euro per il club.

Ecco il testo della sentenza:

“ll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara efficaci e applica le seguenti sanzioni:

– per la società Juventus FC Spa, euro 718.240,00 (settecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) di ammenda;

– per il sig. F. P., euro 47.000,00 (quarantasettemila/00) di ammenda;

– per il sig. P. N., euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) di ammenda; – per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;

– per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;

– per il sig. P. M., euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

– per il sig. G. M., euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) di ammenda; – per il sig. S. B., euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda”.