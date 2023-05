Il portiere del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, è stato proposto al Napoli insieme all’esterno americano Pulisic come contropartita in un’ipotetica trattativa per Osimhen. Lo rivela il Corriere dello Sport. Trattativa mai decollata, anche se c’è da dire che ADL nelle scorse settimane ha parlato di acquistare un calciatore americano.