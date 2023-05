Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha festeggiato ieri i suoi 74 anni. In occasione della finale di Coppa Italia, come riportato da Sportmediaset, si è recato nell’area Hospitality dello Stadio Olimpico, dove ha dato scena ad un siparietto insieme al presidente della Lazio Claudio Lotito, per poi concludere con un: “Io e Lotito? Casino garantito!“

Fonte video: Sportmediaset.