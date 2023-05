Modugno: “Nuovo allenatore del Napoli? Direi pure Conceicao in lista”

Francesco Modugno, presente negli studi di “Giochiamo D’Anticipo”, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL e di mercato nel corso della trasmissione. Queste le sue dichiarazioni sulla vicenda:

“Nuovo allenatore per il Napoli? Alla lista dei nomi fatti in questi giorni aggiungerei Sérgio Conceição o comunque un tecnico che giochi a quattro e che possa valorizzare i giocatori, qualcuno che ricordi Spalletti. Penso che in questo momento ADL e il toscano stiano cercando la modalità di uscita più opportuna. Il coinvolgimento di Spalletti a Napoli dal punto di vista emotivo è stato totale, questa è una cosa che non si può discutere. Senza necessità di schierarsi dall’una o l’altra parte, visto che c’è una convergenza di volontà, il rimpianto sta nel fatto che l’allenatore in azzurro ha raggiunto il picco della sua carriera, si doveva trovare un altro modo per porre fine al rapporto. Senza di lui si chiude un ciclo e se aprirà un altro, che si spera possa essere altrettanto bello e con dei successi sportivi”.